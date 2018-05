Assad, da noi in Siria non ci sono truppe iraniane

Il presidente siriano Bashar al Assad smentisce che ci siano truppe iraniane in Siria. In un'intervista alla tv russa Russia Today ripresa dall'agenzia governativa siriana Sana, Assad ha detto: "Non abbiamo truppe iraniane. Non le abbiamo mai avute e non possiamo nasconderle.

Non avremmo problemi ad ammettere la loro presenza".

Da almeno cinque anni sono ricorrenti notizie, anche confermate da media iraniani, dell'uccisione nei vari fronti della guerra siriana di ufficiali, anche di alto grado, della Repubblica islamica presenti in Siria. Assad ammette che ci sono ufficiali iraniani "che lavorano con l'esercito siriano e che offrono un aiuto". E a proposito dei recenti attacchi aerei attribuiti a Israele contro presunte basi iraniane in Siria, il raìs di Damasco afferma "E' una bugia israeliana. Anche nel recente attacco, alcune settimane fa, hanno detto di aver attaccato basi e campi iraniani... ci sono state decine di martiri siriani e soldati feriti, ma nessun iraniano".

Per quel che riguarda le milizie curdo-siriane nell'est della Siria e sostenute dagli Stati Uniti, Assad ha nostrato di non escludere la possibilità di una guerra. Sul tavolo, ha detto, ci sono due opzioni per l'est siriano: una negoziale e una militare. Secondo Assad, per ora sono in corso negoziati con le forze curdo-siriane. In caso di fallimento delle trattative, "libereremo la zona con la forza". E circa la presenza militare degli Stati Uniti, Assad ha aggiunto: "Faremo questo con o senza gli americani... che comunque devono andarsene. E se ne andranno".