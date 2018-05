Israele: media, Abramovich 'è da noi'

Il miliardario russo Roman Abramovich è immigrato in Israele: lo sostengono i media locali secondo i quali il proprietario della squadra del Chelsea è atterrato oggi col proprio aereo privato a Tel Aviv, proveniente da Mosca. Alcuni media affermano che all'aeroporto ha ricevuto la carta d'identità israeliana, anche se il ministero degli interni israeliano non lo ha ancora confermato. All'origine della sua intenzione di stabilirsi in Israele, è stato aggiunto, vi è la decisione della Gran Bretagna di non estendere il suo permesso di soggiorno. In passato l'oligarca ha già compiuto numerose visite in Israele. Secondo i media risiederà in un grande edificio in un rione vicino al lungomare di Tel Aviv.

Secondo l'emittente televisiva Canale 10, che ha citato la agenzia parastatale israeliana per la immigrazione 'Nativ', "Roman Abramovic si è presentato all'ambasciata di Israele a Mosca, come chiunque altro, e ha chiesto il permesso di immigrare in Israele. I documenti - ha aggiunto Nativ - sono stati esaminati sulla base della 'Legge del ritorno' ed egli ha quindi ricevuto l'autorizzazione a ricevere lo status di immigrato in Israele".