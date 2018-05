Mo: immagini tv, Abu Mazen migliora

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 MAG - Al termine di una giornata in cui si erano diffuse indiscrezioni inquietanti circa la salute di Abu Mazen (83 anni), la televisione di Stato palestinese ha trasmesso la scorsa notte un breve filmato che mostra il presidente dell'Anp in vestaglia mentre cammina con i due figli e con un medico in un corridoio dell'ospedale di Ramallah dove è ricoverato da alcuni giorni.

La televisione ha anche mostrato una fotografia di Abu Mazen immerso nella lettura di un giornale mentre è seduto su una poltrona nella sua stanza dell'ospedale.

Un dirigente dell'Anp, Jibril Rajub, ha ammesso che nei giorni passati la salute di Abu Mazen aveva destato preoccupazione, ma ha previsto che egli tornerà al lavoro nei prossimi giorni. Una settimana fa Abu Mazen era stato sottoposto ad un'operazione ad un orecchio, in seguito alla quale è stato costretto due volte a ricorrere a cure mediche in un ospedale di Ramallah.