Gaza: dopo infiltrazione, colpita una postazione di Hamas

Nuovo incidente lungo la linea di demarcazione fra la striscia di Gaza ed Israele. A quanto riferisce un portavoce militare dello Stato ebraico, alcuni palestinesi sono penetrati in territorio israeliano e hanno appiccato il fuoco ad una tenda utilizzata da tiratori scelti. Come reazione, un carro armato israeliano ha colpito una torretta di osservazione di Hamas. Non si hanno notizie di vittime. In Cisgiordania, colpi di arma da fuoco stati esplosi contro un veicolo israeliano, non ci sono vittime.