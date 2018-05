Dopo strage Gaza Turchia espelle ambasciatore Israele. Papa: dolore per i morti in Terra Santa,basta violenze

Ancora alta tensione in Medio Oriente. Dopo la strage di Gaza la Turchia espelle l'ambasciatore israeliano, mentre viene richiamato l'inviato palestinese a Washington. Intanto il Papa fa sentire la propria voce. "Sono molto preoccupato e addolorato per l'acuirsi delle tensioni in Terra Santa e in Medio Oriente - ha detto Bergoglio - e per la spirale di violenza che allontana sempre più dalla via della pace, del dialogo e dei negoziati. Esprimo il mio grande dolore per i morti e i feriti" e "ribadisco che non è mai l'uso della violenza che porta alla pace. Guerra chiama guerra, violenza chiama violenza. Invito tutte le parti in causa e la comunità internazionale a rinnovare l'impegno perché prevalgano il dialogo, la giustizia e la pace".

Oggi intanto anche il Guatemala inaugurerà la sua nuova ambasciata a Gerusalemme. Iniziato ieri sera il ramadan, ma Hamas annuncia nuove proteste. Al Cairo oggi seduta straordinaria della Lega araba.