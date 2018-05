Iran, pronti ad arricchire uranio in modo massiccio

L'Iran è pronto a riprendere l'arricchimento dell'uranio su "scala industriale" se l'accordo internazionale sul nucleare dovesse decadere. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, come riporta la Cnn. Zarif ha spiegato che tenterà di salvare l'accordo attraverso consultazioni con i partner internazionali, ma allo stesso tempo Teheran si sta preparando a riprendere il programma nucleare. Nella nota del governo iraniano, si ricorda che il presidente Hassan Hohani ha incaricato il ministro Zarif di chiedere garanzie alle altre parti che hanno siglato l'intesa nucleare nel 2015, che "non è negoziabile in alcun modo". Nel frattempo, l'Organizzazione dell'Energia Atomica dell'Iran è stata incaricata di "adottare tutte le misure necessarie per preparare l'Iran a perseguire l'arricchimento su scala industriale senza restrizioni, utilizzando i risultati delle ultime ricerche e sviluppo dei coraggiosi scienziati nucleari iraniani".

Si accende intanto la protesta nelle piazze iraniane dopo la decisione di Donald Trump di lasciare l'accordo nucleare siglato nel 2015: dopo la preghiera del venerdì, a Teheran, la gente si è riversata nelle strade e ha dato fuoco alle bandiere a stelle e strisce. Lo riporta la Cnn che mostra le immagini.

Mogherini, conseguenze disastrose se crolla l'accordo - "Se domattina l'accordo (sul nucleare iraniano, ndr) non ci fosse più ci sarebbero conseguenze disastrose. Dobbiamo fare tutto quello che possiamo per mantenerlo". Lo ha detto l'Alto Rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini a 'The State of the Union'. "Come europei siamo determinati a mantenere tutti gli impegni presi - ha aggiunto Mogherini - e a fare in modo che tutte le parti coinvolte lo facciano". "Nessun Paese da solo - ha concluso - può disfare l'accordo o distruggerlo".