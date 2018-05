Siria: si schianta elicottero russo

(ANSA) - MOSCA, 8 MAG - Un elicottero militare russo Ka-52 si è schiantato in Siria uccidendo i due piloti a bordo: lo riferisce il ministero della Difesa russo. Secondo Mosca, l'incidente è avvenuto "durante una missione ordinaria sui distretti orientali della Repubblica araba siriana" e "le informazioni preliminari disponibili indicano che potrebbe essere stato causato da un guasto tecnico".

Il quotidiano Kommersant sostiene però che, "secondo una versione non ufficiale", l'elicottero sarebbe stato abbattuto "durante un volo di routine da estremisti islamici usando un sistema missilistico antiaereo portatile". Si tratta del settimo elicottero militare perso dai russi in Siria.