Iran, avremo problemi ma li supereremo

(ANSA) - TEHERAN, 8 MAG - "E' possibile che affronteremo alcuni problemi per due o tre mesi ma li supereremo". Lo ha detto il presidente dell'Iran Hassan Rohani, nel giorno in cui il presidente Usa Donald Trump renderà nota la sua decisione su un eventuale addio all'intesa sul nucleare iraniano. Rohani ha parlato a un incontro con esponenti del settore petrolifero.

Rouhani ha anche sottolineato che l'Iran vuole continuare a "lavorare con il mondo con un impegno costruttivo", frase che appare come un cenno all'Europa, la quale ha stretto una serie di accordi commerciali con l'Iran dopo l'accordo nucleare del 2015 che ora gli Usa minacciano di lasciare.