Hamas colpita dopo aquiloni incendiari

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 MAG - L'aviazione israeliana ha colpito la notte scorsa una postazione militare di Hamas nel nord della Striscia vicino la barriera difensiva con lo stato ebraico dopo che da Gaza erano stati inviati aquiloni incendiari nel tentativo di appiccare il fuoco in territorio ebraico. Non ci sono al momento notizie su eventuali vittime o danni. Il portavoce militare israeliano ha ricordato che quello della notte passata è l'ultimo di una serie di tentativi di rogo messi in atto dalla Striscia con il lancio di aquiloni incendiari.