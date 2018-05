Gaza: 431 feriti e intossicati

(ANSA) - GAZA, 04 MAG - In un nuovo bilancio, ancora non definitivo, degli incidenti avvenuti oggi al confine di Gaza il ministero di sanità locale riferisce che 431 dimostranti sono stati feriti dal fuoco o intossicati dai gas lacrimogeni sparati dai militari israeliani.

Decine di dimostranti palestinesi hanno sfondato i recinti del valico di Kerem Shalom (principale punto di ingresso a Gaza delle merci provenienti da Israele), hanno fatto irruzione negli uffici dell' Autorità nazionale palestinese e di Israele e hanno dato alle fiamme pacchi di documenti. In una fase successiva i militari israeliani, con un largo impiego di lacrimogeni, li hanno costretti alla fuga.