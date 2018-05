Israele, Onu condanni Abu Mazen su Shoah

(ANSA) - NEW YORK, 3 MAG - L'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro, Danny Danon, ha inviato una lettera al Consiglio di Sicurezza dell'Onu chiedendo la condanna delle dichiarazioni sulla Shoah del presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen.

"Una tale diatriba odiosa contro un popolo che ha subito migliaia di anni di intollerabile persecuzione è assolutamente inaccettabile", ha tuonato Danon. "Invito tutti i leader in buona fede a condannare queste osservazioni odiose e chiedo scuse piene e sincere da parte di Abu Mazen - ha aggiunto -. Il Consiglio di Sicurezza non deve rimanere fermo di fronte a questo e all'apparente negazione del diritto di esistere di Israele".