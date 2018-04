Iran, intesa nucleare non negoziabile

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Il presidente iraniano Hassan Rohani ha detto a Emmanuel Macron che l'accordo internazionale sul nucleare del 2015 "non è negoziabile in alcun modo". Lo riferisce il francese Nouvel Observateur. Oggi Parigi, Berlino e Londra hanno difeso l'attuale accordo, aprendo però alla possibilità di allargarlo alla questione dei missili iraniani. Il presidente Rohani ha poi avvertito che, "anche se gli Usa il 12 maggio annunceranno la loro permanenza nell'accordo, ma continueranno a procedere nello stesso modo degli ultimi due anni, per noi questo non sarà accettabile". E già Teheran "ha preso in considerazione una serie di risposte a qualsiasi decisione gli Usa prenderanno".