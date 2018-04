Natalie Portman rifiuta il Nobel ebraico

L'attrice e produttrice israelo-americana Natalie Portman ha fatto sapere che non verrà in Israele a giugno a ritirare il 'Premio Genesis' (definito il 'Nobel ebraico') a "causa di recenti avvenimenti" nel paese. La cerimonia è stata cancellata. Un rappresentante di Portman - citato dal Genesis - ha spiegato che "recenti avvenimenti in Israele sono stati estremamente dolorosi per lei". Il ministro della cultura Miri Regev ha detto che l'attrice "ha ceduto alle pressioni del Bds", movimento boicottaggio di Israele.