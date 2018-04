Gaza: dopo ordigno, caccia israeliani colpiscono Hamas

Dopo l'ordigno esploso contro un veicolo militare lungo la barriera di difesa a Gaza, velivoli israeliani la notte scorsa hanno colpito "obiettivi militari" nella Striscia. Lo ha detto il portavoce militare secondo cui "subito dopo il raid una cellula terroristica ha sparato con la mitragliatrice contro uno di questi velivoli ma senza colpirlo". In conseguenza dello scambio a fuoco - ha continuato il portavoce - sono suonate le sirene di allarme nella zona. "Il velivolo israeliano - ha concluso - ha intercettato la cellula terroristica".

Nell'attacco israeliano è rimasto ucciso un membro dell'ala militare di Hamas, Muhammad Hajila. Lo riferiscono fonti di Gaza secondo cui si trovava nelle immediate vicinanze della postazione delle mitragliatrici palestinesi entrate in azione in precedenza.

Secondo fonti israeliane, almeno uno dei proiettili ha centrato una abitazione israeliana vicina. Analisti israeliani aggiungono che negli ultimi giorni il massiccio fuoco delle mitragliatrici di Hamas ha ''confuso'' il sistema di allarme anti-missile Iron Dome, che e' entrato piu' volte in azione costringendo gli abitanti ad entrare nei rifugi.

Di conseguenza la scorsa notte l'aviazione israeliana ha centrato a Gaza una postazione di mitragliatrici. Questi incidenti si sono verificati mentre su entrambi i versanti della linea di demarcazione fra Israele e Gaza sta salendo la tensione in vista delle massicce manifestazioni di domani indette da Hamas per il terzo venerdi' consecutivo.