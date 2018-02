Israele: folla a funerali rabbino

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 FEB - Molte migliaia di fedeli hanno partecipato oggi a Gerusalemme, fra severe misure di sicurezza, ai funerali del rabbino Shmuel Auerbach (86 anni), il leader di una corrente massimalista dell'ebraismo ortodosso in Israele. Il religioso è morto ieri nella propria abitazione e la stampa ortodossa scrive che ha lasciato dietro di sé un senso di desolazione fra i discepoli. "Padre, oh padre - titola Ha-Peles, il suo giornale - Siamo tutti orfani". Nell'ultimo anno il rabbino Auerbach aveva ingaggiato un duro braccio di ferro con le autorità militari israeliane in quanto vietava ai suoi discepoli non solo di prestare il servizio militare, ma anche di recarsi nei centri di arruolamento per richiedere l'esonero che comunque era loro garantito. Dietro sua istruzione, gli studenti dei suoi collegi rabbinici hanno bloccato a più riprese le arterie israeliane e si sono scontrati con la polizia. Le attività del rabbino Auerbach sono state oggetto di forti critiche nelle stesso mondo ortodosso.