Ambasciata Usa a Gerusalemme dal 14 maggio

L'attuale sede del consolato Usa a Gerusalemme nel quartiere di Arnona dal prossimo 14 maggio - giorno della dichiarazione d'indipendenza israeliana - assumerà le funzioni di ambasciata Usa in Israele. Lo riferiscono i media israeliani che citano fonti politiche secondo cui l'ambasciatore David Friedman si trasferirà da quel giorno dalla sede di Tel Aviv insieme ad un ristretto gruppo di funzionari. In un primo momento - secondo le stesse fonti - saranno assicurate le sole funzioni consolari.

"Vorrei congratularmi con Donald Trump per la sua decisione di trasferire l'ambasciata Usa nella nostra capitale nel 70/o anniversario dell'Indipendenza". Lo ha detto, via twitter, il ministro dei trasporti e dell'intelligence Israel Katz confermando così indirettamente le notizie media sul trasferimento dell'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme nella sede dell'attuale consolato nel quartiere di Arnona. "Non c'e' regalo più grande di questo. La mossa più corretta e giusta. Grazie amico", ha concluso.