Netanyahu, un sondaggio lo dà vincente

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 FEB - Mentre si trova al centro di diverse indagini di polizia, Benyamin Netanyahu ha oggi rilanciato sul proprio profilo Facebook un sondaggio di opinione che indica una popolarità record del suo partito Likud. Il premier israeliano ha anche accompagnato quei dati con un versetto biblico: "E per quanto lo tormenteranno, esso (il popolo d'Israele sotto la schiavitù d'Egitto, ndr) si moltiplicherà ed avanzerà".

Nel sondaggio, curato due giorni fa dalla agenzia demoscopica Geocartografia, il Likud si conferma come primo partito di Israele con 34 seggi sui 120 della Knesset. I centristi di Yesh Atid, oggi all'opposizione, ricevono solo 20 seggi, seguiti dai nazionalisti di Focolare ebraico (14) e dalla coalizione guidata dai laburisti (12). Il quotidiano Israel ha-Yom accompagna questo sondaggio ad un articolo titolato: "Odore di elezioni anticipate". Sul web alcuni giornalisti fanno intanto notare che, diversamente dal solito, la metodologia utilizzata per condurre questo sondaggio non è stata pubblicata.