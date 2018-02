Bahrein: condannato attivista Rajab

(ANSA) - DUBAI, 21 FEB - Nabeel Rajab, attivista per i diritti umani e presidente del Centro per i Diritti Umani del Bahrein, è stato condannato a cinque anni di carcere per aver denunciato via Twitter le torture che subiscono i detenuti del carcere di Jaw, in Bahrein, e per aver criticato l'uccisione di civili da parte della Coalizione araba a guida saudita in Yemen.

"Nabeel Rajab non è un criminale, lui è un importante difensore dei diritti umani e prigioniero politico. Questa sentenza scandalosa contribuisce a ridurre ulteriormente lo spazio della società civile nel Paese", ha detto Dimitris Christopoulos, presidente del movimento mondiale per i diritti umani (Fidh).