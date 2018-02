Abu Mazen, Onu riconosca la Palestina

Il presidente dell'Anp, Abu Mazen, ha chiesto una conferenza internazionale nel 2018 come parte del piano di pace anche per determinare il riconoscimento dello stato di Palestina come stato membro regolare dell'Onu. Ai paesi membri del Consiglio di Sicurezza ha detto che riconoscere lo stato di Palestina, "non danneggerà alcun negoziato futuro".

Quindi ha attaccato gli Usa, che a suo parere hanno violato la legge internazionale con il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese ha inoltre chiesto un "meccanismo multilaterale internazionale" per risolvere la questione mediorientale, affermando che nessun paese da solo può risolvere un problema regionale e rifiutando cosi' il ruolo degli Usa come mediatore.