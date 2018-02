Gaza:Israele,distrutto tunnel terroristi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 FEB - Nel raid condotto la scorsa notte, in reazione al lancio di un razzo contro il Neghev, l'aviazione israeliana ha distrutto un "tunnel terroristico" scavato nel sud della Striscia di Gaza, nei pressi del valico commerciale di Kerem Shalom. Lo ha rivelato il ministro della difesa Avigdor Lieberman, in una seduta del suo partito Israel Beitenu. I Intanto il coordinatore delle attività israeliane nei Territori, generale Yoav Mordechai, ha avvertito che Israele non tollererà più il ripetersi di manifestazioni di protesta di abitanti di Gaza accanto ai recenti di confine, perché esse - ha affermato - servono da copertura ad attacchi terroristici. Negli ultimi mesi già 15 dimostranti "inviati da Hamas", ha aggiunto, sono stati colpiti a morte. "I dirigenti di Hamas non mandano i loro figli al confine. Fareste meglio - ha concluso il generale - a dimostrare piuttosto contro di loro".