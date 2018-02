Ankara, filo-Assad non difendano curdi

(ANSA) - ISTANBUL, 19 FEB - "Nessuno può fermare le forze turche se il regime (siriano) entra ad Afrin per proteggere" le milizie curde "Ypg". Così il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusgolu, nella prima reazione di Ankara alla notizia dell'imminente ingresso nell'enclave curdo-siriana di forze filo-Assad. "Se il regime entra ad Afrin per eliminare l'Ypg non c'è nessun problema", ha però sottolineato il ministro.