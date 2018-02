Gaza: ordigno contro esercito

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 FEB - Un ordigno è esploso ai margini della striscia di Gaza al passaggio di una pattuglia dell'esercito israeliano. Lo ha riferito un portavoce militare secondo cui in reazione un carro armato ha poi colpito una torretta di avvistamento palestinese nel settore sud della striscia di Gaza. La Jihad islamica ha precisato che è una sua postazione. Secondo la radio militare - che finora ha riferito solo "primi elementi" - è l'incidente più grave negli ultimi anni in quella zona. "Riteniamo Hamas responsabile di ogni aggressione proveniente da Gaza", ha detto il portavoce militare israeliano, Jonathan Conricus. Conricus ha affermato che l'ordigno era avvolto in una bandiera palestinese apposta ieri sui recinti di frontiera mentre nella zona erano in corso tumulti organizzati da Hamas.