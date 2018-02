ANSA a Summit mondiale Governi di Dubai

DUBAI - L'agenzia ANSA e altre quindici agenzie di stampa hanno firmato a Dubai una dichiarazione per sensibilizzare e promuovere a livello globale i temi e i principali problemi affrontati dal World Government Summit (Wgs, Summit mondiale di governi) 2018 svoltosi negli Emirati Arabi. Il World Government Summit è un'organizzazione internazionale con sede negli Emirati Arabi Uniti che serve come piattaforma per il dialogo globale e centro di scambio di conoscenze fra governi nel "tentativo di rivoluzionare il modo in cui i governi operano e come vengono attuate le loro politiche, con lo scopo di rendere più forti i governi per il futuro e migliorare le vite di 7 miliardi di persone nel mondo". La dichiarazione sottoscritta dalle 16 agenzie è suddivisa in sei punti, tra i quali la necessità di accrescere l'attenzione dei media sull'Intelligenza artificiale (AI), i suoi benefici al servizio dell'umanità, "basandosi sul suo positivo impatto nella protezione dell'ambiente". Attenzione anche allo "sviluppo di un sistema mediatico integrato che tratti i problemi legati ai cambiamenti climatici" con il fine di "promuovere l'adozione di tecnologie verdi in vari campi". Hanno firmato la dichiarazione le seguenti agenzie: Saudi Press Agency (SPA, Arabia saudita); Middle East News Agency (MENA, Egitto); Indo-Asian news Services (IANS); Jordan News Agency (Petra, Giordania); Federation of Arab News Agencies, (FANA); ANSA; Federation of News Agencies of the Organisation of Islamic Cooperation; National News Agency (NNA, Libano); Associated Press of Pakistan; Athens News Agency; Oman News Agency; Lusa Agencia de Noticias of Portugal; UKRINFORM (Ucraina); Mauritania News Agency; Press Trust of India (PTI), oltre all'agenzia del Paese ospite del Summit, l'Agenzia degli Emirati Arabi Uniti (Wam). Per l'ANSA ha apposto la sua firma l'amministratore delegato Giuseppe Cerbone.