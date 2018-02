Iran: Rohani, 2019 sarà anno dell'unità

(ANSA) - TEHERAN, 11 FEB - Il presidente iraniano Hassan Rohani ha chiesto oggi che il 2019 - 40mo anniversario della Rivoluzione islamica - sia considerato l'anno della "unità", in cui "i conservatori, i riformisti, i moderati e tutti i partiti e tutto il popolo si uniscano".

Parlando davanti a un enorme pubblico a Teheran in occasione del 39mo anniversario della Rivoluzione, Rohani ha inoltre sottolineato: "Dovremmo rispettare la privacy della gente e non interferire in tutti i loro affari. Il popolo iraniano ha bisogno di speranza, felicità e gioia", aggiungendo che il 2019 sarà l'anno della gioia e della speranza.

"Durante gli ultimi 39 anni abbiamo costretto molte personalità a scendere dal treno della rivoluzione", ha poi osservato riferendosi alla rimozione di numerose persone dalla scena politica: "Ora è il momento di invitare tutti a risalire sul treno".