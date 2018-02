Mo, caduto aereo militare israeliano

Un elicottero dell'aviazione militare israeliana ha intercettato con successo un drone iraniano lanciato dalla Siria che si era infiltrato in Israele: in risposta, l'aviazione israeliana ha colpito la postazione iraniana in Siria da dove era partito il drone. Nell'ambito dell'operazione, un jet militare israeliano F16 è stato colpito in Siria ed è caduto in territorio dello Stato ebraico. I piloti dell'aero si sono lanciati dall'abitacolo e sono salvi.

Successivamente, l'aviazione israeliana ha colpito "12 obiettivi siriani e iraniani in territorio della Siria", ha detto il portavoce militare israeliano, secondo cui "sono state centrate batterie del'antiaerea siriana e 4 obiettivi iraniani che fanno parte della rete militare di Teheran approntata in Siria. Durante l'attacco, ha aggiunto il portavoce, missili antiaerei siriani sono stati lanciati verso Israele: cosa che ha attivato le sirene di allarme nel nord del Paese.