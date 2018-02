Siria, raid aerei a Idlib e Ghouta

(ANSA) - BEIRUT, 8 FEB - Intensi raid aerei russi e governativi siriani si sono abbattuti nelle ultime ore in diverse aree della Siria fuori dal controllo governativo: nella regione nord-occidentale di Idlib e in quella a est di Damasco. Secondo fonti mediche locali e altre dell'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, i bombardamenti si sono concentrati sulle località a sud di Idlib. In particolare i raid hanno colpito ripetutamente infrastrutture civili a Maarrat an Numan, dove diverse case sono state distrutte e ridotte in macerie, secondo testimoni locali. Nella Ghuta a est di Damasco, teatro nelle ultime 72 ore dell'uccisione di oltre cento civili in raid governativi, i bombardamenti hanno colpito di nuovo Duma, Arbin e altre località dell'area in mano agli insorti.