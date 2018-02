Siria:Ong, migliaia bimbi bloccati Idlib

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Migliaia di bambini siriani sono in gravissimo pericolo a causa dell'escalation dei combattimenti nell'enclave sotto il controllo dell'opposizione a Idlib. Lo denuncia Save the Children in un comunicato.

"Nelle ultime 48 ore i bombardamenti e il lancio di missili si sono intensificati, con numerosi attacchi in aree dove vivono i civili. Più di 30 scuole, sostenute da Save the Children e dai suoi partner locali, sono state temporaneamente chiuse per motivi di sicurezza", si legge nel testo.

"Abbiamo bisogno di un immediato cessate il fuoco a Idlib e in tutta la Siria, per poter raggiungere con gli aiuti umanitari chi ne ha estremo bisogno. Oltre 250.000 persone hanno abbandonato le loro case nelle ultime sei settimane e ogni giorno ve ne sono altre che muoiono o scappano," ha dichiarato Sonia Khush, direttrice dell'ong in Siria.