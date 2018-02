Migranti, manifestazioni in Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 FEB - Cresce in Israele la protesta dei migranti eritrei e sudanesi contro l'imminente espulsione verso un ''Paese terzo'', che secondo la stampa e' il Ruanda.

Migliaia di loro hanno partecipato oggi ad una manifestazione presso l'ambasciata del Ruanda a Herzlya, a nord di Tel Aviv. In parallelo picchetti di solidarieta' sono stati organizzati di fronte alle ambasciate del Ruanda in diversi Paesi, fra cui Germania, Svizzera e Gran Bretagna. ''La nostra espulsione in Ruanda equivale ad una condanna a morte'' era scritto su alcuni cartelli. Alcuni dimostranti si erano dipinti il volto di bianco: ''Adesso che siamo bianchi anche noi - hanno scritto su cartelli - ci espellerete ancora nel Ruanda ?''. All'inizio del mese Israele ha iniziato a consegnare i primi fogli di via a migranti eritrei scapoli. Ora rischiano l'espulsione la meta' dei 40 mila migranti che vivono in Israele. Secondo un sondaggio il 66 per cento degli israeliani sono favorevoli alle espulsioni ordinate dal governo.