Giordania: nuove proteste per carovita

Centinaia di giordani sono scesi in strada nella serata di ieri per protestare contro il carovita e i rialzi fiscali in un paese già attraversato da settimane da manifestazioni popolari contro le politiche di austerità economica decise dal governo. Il raduno di protesta più numeroso si è svolto a Salt, nella parte centrale del regno hascemita, ma manifestazioni e sit-in si sono verificati in tutte le altre principali città della Giordania. Salt è nota per essere dominata da un ceto medio influente e organizzato attorno alla struttura tribale del paese. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni del governo e del parlamento, urlando slogan per "vivere in dignità". Le forze di sicurezza si sono dispiegate nelle aree delle manifestazioni ma non si sono registrati incidenti, nonostante l'atmosfera sia rimasta a lungo tesa. Da settimane, diverse comunità giordane sono scesa in piazza per protestare contro l'aumento dei prezzi di prima necessità, la diminuzione dei sussidi statali e l'aumento delle tasse.