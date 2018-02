Israele: al via espulsione migranti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 FEB - L'Autorità per l'immigrazione ha iniziato oggi a consegnare ordini di espulsione a migranti africani, per lo più originari dell'Eritrea, che hanno adesso due mesi di tempo per lasciare Israele oppure rischiare il carcere a tempo indeterminato. Nel primo caso riceveranno 3500 dollari a testa per affrontare le prime necessita' nel Paese di accoglienza. Si tratta, secondo la stampa, del Ruanda, anche se formalmente il governo israeliano non lo precisa.

Per il momento il cosiddetto ''allontanamento'' da Israele - nei documenti ufficiali la parola 'espulsione' non figura - riguarda solo gli scapoli, mentre le famiglie con figli e i malati sono per ora esentati. I migranti originari del Darfur hanno avuto nuovi permessi di soggiorno, in quanto le loro richieste di asilo sono ancora al vaglio. In Israele vivono oltre 35 mila migranti africani. Nelle ultime settimane sta prendendo quota un movimento di opinione di opposizione alla loro espulsione.