Usa, capo Hamas in blacklist terroristi

(ANSA) - WASHINGTON, 31 GEN - Gli Usa hanno messo oggi nella lista nera dei 'terroristi' il capo di Hamas, Ismail Haniyeh, sullo sfondo delle forti tensioni fra Usa e palestinesi dopo il riconoscimento da parte di Donald Trump di Gerusalemme come capitale di Israele.

Haniyeh, secondo il segretario di stato Rex Tillerson, "minaccia la stabilita' in Medio Oriente" e "mina il processo di pace" con Israele. Le sanzioni gli impediranno "l'accesso alle risorse necessarie per ordire e condurre le sue attività terroristiche", ha spiegato.