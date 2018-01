Turchia: 1.166 arresti in una settimana per terrorismo

Ancora arresti di massa in Turchia sotto lo stato d'emergenza post-golpe, in vigore ormai da oltre un anno e mezzo. Nell'ultima settimana, sono state 1.166 le persone detenute in tutto il Paese con accuse di terrorismo. Lo rende noto il ministero degli Interni. Più della metà (623) è accusata di collegamenti con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Altri 450 sono finiti in manette in operazioni contro sospetti sostenitori del Pkk, mentre in altre operazioni sul terreno sono stati "neutralizzati" 28 ribelli curdi, uno dei quali ucciso. Fermati anche 59 presunti jihadisti dell'Isis e 34 membri di organizzazioni illegali di estrema sinistra. Dal fallito colpo di stato del 15 luglio 2016, circa 90 mila persone sono state arrestate in Turchia con accuse di terrorismo.

Almeno 311 persone sono state arrestate invece con l'accusa di "propaganda terroristica sui social media" per post e messaggi critici verso l'operazione militare dell'esercito di Ankara contro l'enclave curdo-siriana di Afrin. Nei giorni scorsi, diverse ong locali e internazionali avevano denunciato questa nuova ondata di repressione del dissenso da parte delle autorità turche.

Nell'offensiva contro i curdi in Siria giunta ormai al decimo giorno, fa sapere l'esercito turco, sono stati "almeno 597 i membri delle organizzazioni terroristiche" curde Pkk e Ypg e dell'Isis "neutralizzati". Lo stato maggiore di Ankara fa sapere che negli scontri della notte sono anche rimasti feriti altri 4 miliziani "dell'Esercito siriano libero che sostengono" l'esercito turco, i quali non sarebbero in pericolo di vita. Nella notte, prosegue il bollettino dei militari sull'operazione 'Ramoscello d'ulivo', nuovi raid sono stati compiuti da 25 cacciabombardieri, distruggendo 44 obiettivi tra rifugi e depostiti di armi. Le cifre non sono tuttavia verificabili in modo indipendente sul terreno.