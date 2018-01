Siria: Usa, non ritiriamo soldati Manbij

(ANSA) - NEW YORK, 29 GEN - Gli Stati Uniti non si ritireranno dalla citta' siriana di Manbij.

''Non e' qualcosa che stiamo valutando'' afferma il generale Joseph Votel, comandante del United States Central Command, in un'intervista alla Cnn.

La precisazione segue la richiesta della Tirchia affinche' gli Usa ritirino il loro soldati dalla regione di Manbij, a est di Afrin, dove potrebbe esserci un'offensiva della Turchia.