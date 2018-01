Siria: Turchia, Usa ritirino i soldati

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Gli Usa ritirino i loro soldati dalla regione di Manbij, in Siria, e interrompano il loro appoggio alle milizie curde dell'Ypg: è quanto chiede il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, le cui dichiarazioni sono riportate da diversi media turchi e internazionali. Da giorni è in corso un'offensiva lanciata dalla Turchia contro l'enclave curdo-siriana di Afrin. Per Ankara il prossimo passo potrebbe essere un attacco contro Manbij, a est di Afrin, dove sono presenti anche forze speciali Usa, alleate dei curdi.