Siria: ong, 1 mln bimbi senza aiuti

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - In Siria "un milione di bambini sono tagliati fuori dagli aiuti nel paese ha disperatamente bisogno dei negoziati di Vienna per riuscire a farcela": lo denuncia Save The Children in un comunicato. "Nel 2017 - si legge nel testo - il governo siriano ha approvato solo il 27% di tutte le richieste di invio di convogli di aiuto presentategli: a un milione di bambini in Siria è stato negato l'aiuto del quale avrebbero avuto bisogno". E sono "ancora oltre 2 milioni le persone - la metà delle quali bambini - in aree del paese difficilmente raggiungibili o "sotto assedio", dove nessuna agenzia è riuscita a entrare.

"È imperativo che con i negoziati di Vienna si lavori per fermare la violenza che sta devastando la Siria da quasi sette anni. Osserviamo una crescente mancanza di interesse all'interno della comunità internazionale rispetto alla crisi, ma i bisogni umanitari non sono cessati: i bambini siriani continuano a subire quotidianamente gli orrori della guerra" ha commentato Sonia Khush, direttore di Save the Children in Siria. (ANSA)