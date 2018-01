Siria: a Sochi programma in 12 punti

(ANSA) - MOSCA, 26 GEN - Al Congresso del Dialogo nazionale siriano in programma a Sochi il 29 e il 30 gennaio sarà annunciato un programma in 12 punti per la Siria basato sulle raccomandazioni dell'inviato speciale dell'Onu Staffan de Mistura: lo sostiene l'agenzia Interfax citando una fonte vicina al gabinetto di de Mistura.