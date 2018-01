Colosso di Ramses II in nuovo museo

(ANSA) - IL CAIRO, 25 GEN - Un'enorme statua raffigurante il faraone Ramses II è stata trasferita al "Grande museo egiziano" (Gem) in costruzione nei pressi delle piramidi di Giza, alla periferia ovest del Cairo. Lo riferisce l'agenzia Mena.

La statua, alta 12 metri, sarà la prima che i visitatori incontreranno nel nuovo museo quando sarà parzialmente aperto al pubblico alla fine di quest'anno.

Questo simulacro, che pesa oltre 80 tonnellate e raffigura Ramses in piedi, ha 3.200 anni ed era stato scoperto nel 1820 dall'esploratore ed egittologo genovese Giovanni Battista Caviglia nel Gran tempio di Ptah, vicino a Menfi.

L'arrivo della statua è stato accompagnato da una fanfara militare alla presenza di varie personalità fra cui vari ministri egiziani.

Come noto il nuovo museo "Gem" scavalcherà in grandezza quello delle antichità egizie nella centralissima piazza Tahrir e ospiterà parte del tesoro di Tutankhamon.