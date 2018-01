Israele: Pence a Gerusalemme, 'Un onore essere nella capitale'

"E' un grande onore per me essere a Gerusalemme capitale di Israele". Lo ha detto il vicepresidente Usa Mike Pence, in visita ufficiale in Israele, incontrando il premier Benyamin Netanyahu. Pence ha ribadito la posizione degli Stati Uniti sulla città ed ha espresso la "fiducia di essere all'inizio di una nuova era di rinnovati colloqui per ottenere la pace". Netanyahu ha ringraziato Pence e il presidente Trump "per la storica dichiarazione" aggiungendo si "discuterà di come portare avanti la sicurezza e la pace nella regione, obiettivo comune".

Pence è arrivato ieri sera in Israele. Dopo l'incontro di questa mattina con Netanyahu, nel primo pomeriggio sarà alla Knesset dove parlerà ai parlamentari. I deputati arabo-israeliani hanno annunciato che boicotteranno l'intervento, anche se ancora non si sa in quale forma. La mossa è stata duramente condannata da Netanyahu.

Stasera cena in residenza da Netanyahu, mentre domani Pence vedrà prima il presidente Reuven Rivlin, poi andrà al Museo della Shoah di Yad Vashem e quindi al Muro del Pianto, nella parte est della città. Per la presenza in città di Pence - che non vedrà alcun rappresentante palestinese ed Abu Mazen oggi è a Bruxelles - sono state intensificate tutte le misure di sicurezza.