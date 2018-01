Volo Ny-Tel Aviv, solo problema tecnico

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Stanno tutti bene i passeggeri ed è stato risolto il problema che ha costretto un aereo della compagnia El Al partito da New York e diretto all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv a effettuare un atterraggio di emergenza in una base militare in Canada. E' quanto scrive il sito Jerusalem Online, riportando dichiarazioni della compagnia aerea. All'origine della disavventura, un problema tecnico. A mettere in allarme l'equipaggio sono stati rumori insoliti provenienti dai motori.