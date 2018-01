Iran: Trump conferma accordo e congela sanzioni. Ma è l'ultima volta

Il presidente americano Donald Trump ha confermato il congelamento delle sanzioni contro l'Iran lasciando cosi' intatto l'accordo sul nucleare. Allo stesso tempo sono state varate misure mirate contro 14 tra individui e aziende. Lo riferisce un esponente dell'amministrazione Usa.



"Questa sara' l'ultima volta che le sanzioni contro l'Iran saranno congelate, a meno che l'accordo sul nucleare di Teheran non venga migliorato": lo afferma la Casa Bianca, sottolineando come il presidente vuole che i paletti al programma nucleare iraniano siano resi permanenti e ampliati fino ad includere anche la tecnologia per i missili balistici.



"Questa e' l'ultima chance per migliorare l'accordo con l'Iran. Se questo non accadra' gli Stati Uniti si ritireranno immediatamente. Nessuno dubiti della mia parola, lo faro'". Il presidente americano ribadisce pero' come "il regime iraniano e' il principale sponsor del terrorismo mondiale".