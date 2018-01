Terremoti: scossa magnitudo 5,5 in Iraq

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Una scossa di terremoto di magnitudo 5,5 è stata registrata questa mattina in Iraq, non lontano dal confine con l'Iran. Il sisma, rende noto l'Istituto geofisico americano (Usgs), ha colpito a 10 km di profondità ed è stato localizzato circa 18 km a est di Mandali, una cittadina circa 150 km a est di Bagdad. A questa scossa ne è seguita un'altra, sempre nella stessa zona e alla stessa profondità, di magnitudo 5,2.

Sempre questa mattina, una seconda scossa di terremoto - di magnitudo 5,4 - ha colpito l'Iran, vicino al confine con l'Iraq.

L'Usgs ha reso noto che l'epicentro del sisma e' stato localizzato 27 km a est di Mehran e l'ipocentro a una profondità di 10 km. Per ora non si segnalano feriti o danni.