Pence in Egitto, Giordania e Israele

(ANSA) - NEW YORK, 8 GEN - Il vicepresidente americano Mike Pence sara' in visita ufficiale in Egitto, Giordania e Israele dal 19 al 23 gennaio. Lo rende noto la Casa Bianca. La missione era attesa da settimane, dopo la decisione del presidente Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, ma era stata finora rimandata. Pence vedra' prima il presidente egiziano Abdel fattah al Sisi poi il re di Giordania Abdullah II e infine il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Previsto anche un suo intervento alla Knesset.