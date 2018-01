Siria: offensiva regime su Idlib, fuga migliaia civili

Le forze di Damasco e le milizie loro alleate hanno iniziato un'offensiva sulla zona di Idlib, nel nord-ovest, la più grande in Siria ancora in mano ai ribelli anti-regime, compresa al Qaida, dopo la recente dichiarazione della sconfitta dell'Isis.

Come risultato migliaia di civili sono ora in fuga verso nord, verso il confine turco, dove vigono temperature freddissime.

L'offensiva era stata in qualche modo anticipata la scorsa settimana da Serghiei Lavrov, ministro degli esteri della Russia, principale alleato di Damasco insieme all'Iran, che nell'annunciare la fine delle operazioni contro l'Isis, aveva predetto che ora ci si sarebbe concentrati contro le milizie collegate ad al Qaida. La provincia di Idlib ospita oltre due milioni di persone, comprese migliaia di persone rifugiatisi in essa da combattimenti in altre parti della Siria. Si teme che una offensiva militare in grande stile possa creare perdite su larga scala e una nuova emergenza umanitaria, con migliaia di profughi.