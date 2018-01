Terremoto 5.1 in Iran occidentale

(ANSA) – TEHERAN, 6 GEN – In Iran un terremoto di magnitudo 5.1 ha scosso la città di Sarpol-e Zahab, nella provincia occidentale di Karmanshah, seguita da un'altra scossa minore di 3.3. Un sisma di magnitudo 4.1 ha invece colpito a Qasr-e, nella provincia di Shirin. Finora non ci sono notizie di vittime o di danni particolari, scrive l'agenzia semiufficiale Isna, aggiungendo che la scossa principale è stata avvertita anche in altre città, compresa la capoluogo provinciale Karmanshah.

In novembre un terremoto di magnitudo 7.3 ha provocato circa 620 morti e 12.000 feriti nelle province occidentali, con una concentrazione di vittime a Sarpol-Zahab.