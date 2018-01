Egitto: si schianta mongolfiera turisti

(ANSA) - IL CAIRO, 5 GEN - Una mongolfiera turistica è caduta nei pressi di Luxor, nel sud dell'Egitto, causando un morto e sette feriti secondo il sito egiziano Al Ahram che indica come "statunitense" la nazionalità della vittima, in contrasto però con fonti del ministero dell'Interno che parlano di un cittadino "sudafricano".

Il sito non precisa la nazionalità dei feriti e spiega l'incidente con un "turbine di vento" che ha investito la mongolfiera.