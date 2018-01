Iran: manifestazioni pro-Khamenei

(ANSA), TEHERAN, 3 GEN - Migliaia di persone avrebbero preso parte oggi a manifestazioni in sostegno della suprema guida spirituale iraniana Ayatollah Khamenei in varie zone del Paese.

Lo riferiscono i media statali, tra cui la tv nazionale, il canale in inglese Press TV, e l'agenzia conservatrice Farsnews.

La notizia non compare su altri media.

Farsnews riferisce che i manifestanti hanno espresso tutto il loro appoggio al leader, e rilancia la tesi secondo la quale le proteste di questi giorni sono ispirate da potenze straniere attraverso 'mercenari' locali.