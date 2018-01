Likud chiede annessione insediamenti

Il Comitato centrale del Likud ha approvato la scorsa notte per acclamazione un documento che chiede ai suoi deputati di operare per l'annessione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Al dibattito hanno partecipato diversi ministri ed il presidente della Knesset Yoel Edelstein, ma non il premier Benyamin Netanyahu che comunque - viene fatto notare - non è necessariamente vincolato da questa votazione. Il governo palestinese ha definito "seria e crudele" la decisione e ha chiesto l'intervento della comunità internazionale. "Si tratta in realtà di terre palestinesi, al cuore delle quali si trova la nostra capitale, la Gerusalemme araba" ha replicato il portavoce governativo palestinese Yousuf al-Mahmoud, citato dall'agenzia di stampa ufficiale Wafa. Il Likud, ha aggiunto, viola la legittimità internazionale e per questa ragione è necessario che la comunità internazionale si adoperi per contrastarne i progetti.