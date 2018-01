Iran: arrestata ragazza senza 'hijab'

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Una ragazza iraniana senza il velo che sventola il suo 'hijab' bianco nel mezzo di una strada affollata diventa il simbolo delle sanguinose proteste antigovernative che in questi giorni squarciano l'Iran. La donna, riporta la pagina Facebook My Stealthy Freedom di Masih Alinejad, l'attivista che si batte contro l'obbligo dell''hijab', partecipava alla campagna 'WhiteWednesdays' ed è stata arrestata mercoledì scorso. Ma la sua sfida a Teheran, ripresa in un video amatoriale che ha già fatto il giro del cyberspazio e dei media, non si e' fermata all'incrocio tra via Enghelab e via Abureihan della capitale: sempre secondo My Stealthy Freedom dal 27 dicembre, giorno del suo arresto, e' emerso almeno un altro video di un'altra donna scoperta che sventola il suo 'hijab' in strada. Le proteste contro l''hijab' coincidono con l'annuncio da parte delle autorità, la settimana scorsa, secondo cui le donne che non indossano il velo in pubblico non saranno più soggette all'arresto ma dovranno frequentare corsi sull'Islam.