Yemen: decine vittime in raid Coalizione

(ANSA) - BEIRUT, 27 DIC - E' di almeno 20 persone uccise e ferite il bilancio di raid aerei della Coalizione araba a guida saudita nello Yemen centro meridionale, nella regione di Taiz.

Lo riferisce la tv panaraba al Jazira, edita dal Qatar, rivale dell'Arabia Saudita nella regione. Secondo le fonti mediche e testimoni citati dalla tv, il raid è avvenuto nell'affollato mercato ortofrutticolo di Hayma, distretto nei pressi del capoluogo Taiz. L'aviazione della Coalizione ha preso di mira un convoglio di mezzi militari dei ribelli Huthi, vicini all'Iran, parcheggiato nella strada principale del mercato di Hayma. Al Jazira cita anche fonti dei ribelli, che tramite la loro tv mostrano immagini di corpi dilaniati dalle esplosioni. Non è possibile verificare in maniera indipendente sul terreno le informazioni e al Jazira non riporta un bilancio dettagliato tra morti e feriti del raid odierno.