Hezbollah-Hamas contro decisione Trump

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 DIC - Diversi gruppi armati anti-israeliani, tra i quali gli Hezbollah libanesi e Hamas palestinese, stanno formando un'alleanza per organizzare iniziative "a livello politico, militare e di sicurezza" contro la decisione del presidente americano Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. E' quanto scrive oggi il quotidiano libanese in inglese Daily Star citando una fonte dei servizi di sicurezza di Beirut.

La fonte sottolinea che la decisione di istituire un "organo di coordinamento" fa seguito ad una dichiarazione del leader di Hezbollah, il Partito di Dio alleato dell'Iran, secondo il quale "l'asse della resistenza" deve concentrarsi sulle iniziative anti-israeliane ora che la guerra civile in Siria si avvia alla conclusione.

Dell'alleanza, oltre a Hezbollah e Hamas, dovrebbero far parte altri cinque gruppi armati attivi a Gaza e in Cisgiordania e la potente milizia sciita irachena Al Hashd al Shaabi.